Sicurezza, videosorveglianza più ampia. Menna: "Altre telecamere coi soldi delle multe"

I soldi delle multe serviranno per comprare nuove telecamere da installare sulle strade di Vasto. "È previsto un ulteriore intervento per quest'anno per l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza, finanziato da fondi ministeriali e proventi derivati dalle sanzioni amministrative, all'interno del progetto denominato Vasto città sicura": il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha annunciato nuovi obiettivi puntati sulla città, dove il sistema di controllo video installato nel 2015 "tra i migliori a livello provinciale, è efficacemente integrato".

"Il nuovo regolamento di videosorveglianza, approvato dal Consiglio comunale nel maggio scorso, facilita la capillarizzazione della rete di vigilanza a distanza, consentendo ai privati di connettere le telecamere di case, negozi e aziende a quelle del Comune per quanto concerne la raccolta, la registrazione, la conservazione e, quindi, lutilizzo delle immagini del sistema stesso".