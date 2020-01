San Salvo, oltre 100 partecipanti a "Un poster per la pace"

Agli ordini dei professori Orlando Raspa e Leonarda Moscato oltre 100 ragazzi hanno concorso al premio finale di Un poster per la pace organizzato dal Lions Club San Salvo. Il 23 gennaio (ore 9), nella palestra della scuola media statale “Salvo D’Acquisto”, saranno premiati i tre vincitori e il primo assoluto concorrerà alla fase successiva riservata al distretto 108A (Abruzzo, Molise, Marche e Romagna).

Il tema dell’edizione 2019-2020 è stato Il cammino della Pace. "Un'iniziativa che, secondo la direttiva del Lions Club International, invita i giovani tra gli 11 e i 13 anni, a riflettere sull’importanza della pace, esprimendo, in maniera creativa, attraverso la realizzazione di un disegno, la loro visione di pace e a condividerla con gli altri", spiega il Lions Club.

"Ogni anno – aggiunge il responsabile del service, Emanuele Ciuffi – vengono selezionati ventiquattro finalisti internazionali, che rappresentano il lavoro di oltre 500.000 giovani. I poster vengono condivisi a livello globale tramite Internet, stampa e mostre in tutto il mondo.”

Il primo premio internazionale consiste in un premio in denaro e in un viaggio con il presidente del club sponsor e due familiari alla speciale cerimonia di premiazione che si tiene in occasione della Giornata Lions alle Nazioni Unite a New York. "Un grosso in bocca al lupo ai partecipanti – conclude il Lions Club – e appuntamento a giovedì 23 quando i vincitori e i più meritevoli saranno premiati dalla dirigente scolastica Annarosa Costantini e dal presidente del Lions Club San Salvo Antonio Cocozzella".