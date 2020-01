La San Gabriele vince e si avvicina alla zona playoff

Ancora una vittoria per la San Gabriele Pallavolo Vasto che continua la sua rincorsa alla zona playoff. Le vastesi hanno chiuso in tre set e senza affanni la sfida con il Nereto, riuscendo a disputare una prova di qualità. La squadra di casa parte subito forte nel primo set vincendo 25-17 e superando il timore di prendere sottogamba una sfida abbordabile sulla carta.

Nel secondo e terzo parziale le ragazze di coach De Angelis mettono in campo una prestazione in crescendo chiudendo i due set con i punteggi di 25-15 e 25-14. Un 3-0 convincente che regala alle vastesi altri tre punti che fanno salire la squadra al 7° posto in classifca. Ora il quarto posto è lontano solo due punti. Nel prossimo turno Mascitelli e compagne saranno di scena sul campo della capolista Pescara3.