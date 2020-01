Festival della Scienza, al via l’edizione 2020 nel segno dei "Riflessi"

Prende il via oggi, al Polo Liceale Mattioli di Vasto, l'edizione 2020 del Festival della Scienza Ad/Ventura. Il calendario, elaborato da Rosa Lo Sasso, ideatrice e direttore scientifico, in collaborazione con i colleghi dell'istituto guidato dalla dirigente Maria Grazia Angelini, si articolerà durante tutta la settimana e prevede 85 appuntamenti scanditi in 37 incontri, 42 laboratori, 2 mostre, 2 spettacoli e 2 eventi speciali che si terranno in varie location della città. Dopo l'appuntamento inaugurale, a cui prendereanno parte i rappresentanti di istituzioni, enti e associazioni coinvolte, si partirà con le proposte del Festival che, quest'anno, avrà come tema Riflessi.

"Il binomio scienza-tecnologia s’impone sempre più come veicolo essenziale per l'innovazione. Al Festival si parlerà di cyber security, di biotecnologie, di medicina, di meteorologia, di big science, ma anche, con Tareke Brhane, Presidente Comitato 3 ottobre, premiato al Summit dei Nobel per la Pace, di come la scienza favorisca i rapporti tra le diverse culture, affrontando i temi dell’immigrazione via mare a tutela dei diritti umani e fondamentali di coloro che sono coinvolti in queste tragiche vicende. Altri argomenti trattati saranno le nuove frontiere della tecnologia, il climate changee, la sostenibilità globale, con i divulgatori Graziano Ciocca e Alessandra Della Ceca di De Agostini Scuola. Sui temi legati al rischio sismico interverranno i geologi Gianluca Taddei e Giuseppe Rossi. Si parlerà di prevenzione urologica con il dottor Luca Cindolo. I temi della biotecnologia saranno affrontati da Antonio Del Casale CEO Microbion e membro del Consiglio Direttivo Nazionale Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani, da Beatrice Dufrusine Postdoctoral, Researcher presso Università degli Studi “G.d’Annunzio” Chieti - Pescara e membro del Consiglio Direttivo Nazionale Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani, da Davide Ederle, Business Development Manager e Presidente Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani. Tra mare e cielo: i riflessi di una passione vedrà in dialogo i tenenti Daniele Mocio, Stato Maggiore Aeronautica Militare e Francesca Perfido, comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto. Torna Nicola Canci, in coppia con Attanasio Candela, dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. L'AIRC sarà presente con la sua forza divulgativa, volta a far comprendere l’importanza della prevenzione e degli stili di vita sani e scoprire il mondo della ricerca oncologica.

Il tema della Cybersecurity vedrà coinvolti Antonio Teti Docente, IT Governance e Big Data Università “G. d’Annunzio”, Gianluca Castaldi, Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, il C.V. (CP) Giuseppe Famà, Capo Maritime Security Comando Generale Cap. di Porto. Il Festival dedica attenzione anche alla finta distanza tra l’astrofisica e la musica con Simone Iovenitti, astrofisico, Universita degli Studi di Milano, INAF, Physical Pub. Lo psicologo Fabio Cieri ci farà riflettere sugli stati mentali e i suoi processi emotivi, cognitivi, sociali e comportamentali.

Ma lo spazio maggiore verrà dedicato ai laboratori, straordinari protagonisti del Festival ad/ventura 2020, presenteranno una grande scelta didattica destinata ad ogni fascia d’età. CERVELLI FUMANTI di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. GRAFENE I 7 NANI di Co.Me. Scienza di Bari, PLASTIKOS di Cooperativa Ossigeno di Bologna, CELL’S KITCHEN! CELLULE IN CUCINA! di Associazione Culturale G. Eco, SFIDA ALL’ULTIMO QUANTO di Pietro Crovari, Fabio Catania, Francesco Vona, del Politecnico di Milano, L'arte pittorica di Guerino Taresco, docente di Contrabbasso del Liceo Musicale “R.Mattioli”, sarà visibile nella mostra RIFLESSI. Non mancheranno le performance di Marco Bomba, docente di Laboratorio di Musica d’Insieme e Sassofono, Loris Baccalà e Samantha Prencipe, docenti di Percussioni del Liceo Musicale "R.Mattioli". Si rinnova la tradizione di ospitare gli ex allievi oggi scienziati con il loro bagaglio di esperienze, impegno, successi, tra questi Simone D’Adamio, Medico Specialista in Dermatologia e Venereologia presso Clinica Dermatologica Policlinico Tor Vergata, Andrea Tenaglia Supply Chain Engineer, Marco D'Ercole, presidente di VastoScienza. Il Festival vede partecipi le istituzioni locali e nazionali, le università e molti enti di ricerca italiani in un programma multidisciplinare dove la scienza incontra l’arte, le lettere, la musica e la filosofia. Apriranno il Festival startupper quali Marco Apollonia MyAedes, Massimo Biancone Firmato Biancone, Mattia Patrassi ClubUp! Sport Network, Ennio Pirolo AmbiensVR. L'incontro sarà moderato da Alessandro Vizzarri del Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa, Università Tor Vergata. I visitatori saranno accolti dai circa 800 animatori, studenti del Polo Mattioli coinvolti nelle attività di alternanza scuola-lavoro e giovani ricercatori provenienti da tutta l’Italia".