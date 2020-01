Buca in via Aldo Moro, "È pericolosa per pedoni e auto"

Una buca all'apparenza piccola, ma che rivela il vuoto sottostante. Accade in via Aldo Moro, davanti alla sede del poliambulatorio di bioanalisi.

A evidenziare il pericolo è il direttivo di Forza Italia di Vasto: "Riceviamo dai concittadini che vi abitano e da quelli che la percorrono tutti i giorni segnalazioni sulla pericolosità di quel tratto di via Aldo Moro. Riteniamo pericolosa la strada per chi vi transita a piedi, le crepe potrebbero allargarsi causando incidenti con conseguenti maggiori danni alle persone e alle cose. Riteniamo nostro dovere civico segnalare tutto questo alla amministrazione cittadina che, ci auguriamo, intervenga al più presto per mettere in sicurezza il tratto".