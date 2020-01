Vasto Marina, faccia a faccia con due ladri incappucciati in camera da letto

A tu per tu con i ladri in camera da letto. È successo nel tardo pomeriggio di ieri a Vasto Marina in un appartamento di via Ponente.

A raccontare a zonalocale.it è il protagonista della brutta esperienza, O.M.: "Ero seduto a guardare la televisione, quando, intorno alle 19, ho sentito dei rumori provenire dalla camera da letto. Inizialmente ho pensato che il vento avesse fatto sbattere la porta. Ho sentito il cane abbaiare e sono andato a vedere. Quando ho aperto la porta, c'erano due ladri incappucciati con le torce e qualcosa di appuntito che hanno usato per scardinare la finestra. Alle mie urla sono scappati. Un testimone ha visto i due ragazzi salire su una Lancia Delta di colore scuro sulla quale c'era un'altra persona ad aspettare, è fuggita sulla Statale 16 in direzione San Salvo".

I ladri non hanno avuto il tempo di rubare niente, ma lo spavento è stato comprensibilmente grande: "Probabilmente pensavano che non ci fosse nessuno in casa. Sicuramente tenevano sott'occhio l'appartamento. Io abito al primo piano, hanno dovuto scavalcare per salire sul mio balcone. Con due luci e videosorveglianza non sarebbe successo. Sono stato fortunato ad averli scoperti al momento del loro ingresso perché, se mi trovavano sul divano indifeso, non so cosa sarebbe accaduto".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Salvo che hanno accertato come la finestra della camera da letto fosse stata forzata. Stamattina, la vittima del tentato furto dovrà recarsi in caserma per presentare la denuncia.