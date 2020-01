Tonfo della Vastese: 3-0 a Fiuggi, si interrompe la serie positiva

Partita da dimenticare per la Vastese. Da Fiuggi i biancorossi tornano con un fardello pesante sul groppone: il 3-0 interrompe bruscamente la serie di quattro risultati utili consecutivi (tra cui la vittoria nel derby di Chieti, che aveva riacceso gli entusiasmi della tifoseria) e il ritorno, ufficializzato proprio ieri, di Luigi Salvatorelli nella società del presidente Franco Bolami.

Si sapeva delle difficoltà del match sul terreno di gioco di una squadra reduce da tre pareggi e due vittorie, ma il punteggio non lascia spazio a molte attenuanti. Quando può fare il salto di qualità, alla Vastese manca sempre qualcosa.

Una sfida, quella dello stadio Capo i Prati, che ha un vago sapore di serie A, vista la carriera dei due allenatori: Giuseppe Incocciati, ex attaccante di Milan, Napoli e Atalanta, e Marco Amelia, portiere di Milan, Roma e Livorno e campione del mondo mnel 2006 con la Nazionale di Lippi. Nella trasferta laziale, il tecnico di Frascati deve fare a meno degli squalificati Vittorio Esposito e Di Filippo e degli infortunati Altobelli e Cacciotti.

Le reti - Il match si mette subito male. Al 3' i padroni di casa passano in vantaggio col rigore messo a segno da D'Andrea su rigore fischiato da Rodigari di Bergamo per il contatto in area tra il portiere ospite, Lorenzo Bardini, e Macrì. Nel finale, l'occasionissima per pareggiare. Dos Santos colpisce la traversa.

Negli spogliatoi, Amelia decide di sostituire l'estremo difensore e Cavuoti, mandando Di Rienzo tra i pali e alonzi in attacco. Ma anche il secondo tempo inizia male per la Vastese. Al quinto giro di lancette, D'Andrea mette il suo secondo sigillo alla contesa incuneandosi in area e facendo il cucchiaio per battere Di Rienzo. Ora la strada si fa terribilmente in salite per i biancorossi.

Le residue speranze di rimonta si infrangono sulla conclusione di Papaserio. È il definitivo 3-0. Un punto nelle ultime due partite. Alla Vastese servirà una prestazione maiuscola contro il Campobasso per tornare a regalare una vittoria al pubblico dello stadio Aragona.

Le formazioni - Atletico Terme Fiuggi: Chingari, Tassone, Zaccone, Falasca, Gualtieri, Bacchi, Papaserio, Rizzitelli, D'Andrea, Macrì, Basilico. A disposizione: Basilico, Ludovici, Moriconi, Moretti, Chirilenco, Filipponi, Felea, Pietrobono, Diakite Pape, Passaro. Allenatore: Incocciati.

Vastese: Bardini, Pompei, Pollace, Palumbo, Ribeiro Dos Santos, Pizzutelli, Esposito, Giorgi, Marianelli, Cavuoti, Bardini. A disposizione: Di Rienzo, Valerio, Grasso, Zinni, Montanaro, Cardinale, Alonzi, Ravanelli, Minutolo.