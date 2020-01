Polemiche sulla scuola, Marinucci risponde e rilancia: "Presto il baby parking"

L'amministrazione comunale di Casalbordino conosce i problemi degli edifici scolastici del paese e sta lavorando per risolverli. È quanto afferma il sindaco, Filippo Marinucci, rispondendo alla polemica sollevata ieri da Alessandro Santoro, leader della lista civica Il Sole [LEGGI]. Il primo cittadino annuncia a Zonalocale l'imminente apertura di un baby parking nella scuola: "Ormai siamo in dirittura d'arrivo".

La replica - "La palestra della scuola elementare non c'è da diversi anni, precisamente da quando la precedente amministrazione ha accorpato la scuola dell'infanzia alla scuola primaria", precisa Marinucci. "Le finestre non sono state interessate dalla ristrutturazione e sono le stesse da anni. La responsabile del servizio protezione e prevenzione, a seguito delle necessarie verifiche, le ha considerate a norma. Per quanto riguarda la mensa centralizzata, il consigliere Santoro dovrebbe sapere che il Consiglio comunale ha votato l'esternalizzazione del servizio nella prospettiva di un orario scolastico a tempo pieno. Lui in quella votazione si è astenuto. Sono in corso le procedure relative alla gara d'appalto. La prossima settimana sarà completato il manto stradale della piazzale della scuola, che costituirà l'accesso pedonale principale. La società Ecolan, che si occupa dell'igiene urbana, provvederà alla pulizia della scalinata d'accesso al parcheggio pubblico".

Nei prossimi mesi - annuncia Marinucci - nei locali dell'ex presidenza della scuola Enrico Mattei verrà inaugurato un baby parking tutto nuovo voluto dall'amministrazione comunale e realizzato nel completamento dei lavori della scuola. Le fin

"Nel contempo, come promesso nel programma elettorale - aggiunge il sindaco - si è data priorità alla realizzazione del manto in erba sintetica nello stadio comunale, il cui bando sarà pubblicato nei prossimi giorni, per un importo di 600mila euro. Sicuramente questa amministrazionesi attiverà anche per reperire fondi per la progettazione e la realizzazione di una palestra multifunzionale".