Il Futsal Vasto passa a Teramo: i biancorossi vincono 3-2

Il Futsal Vasto passa a Teramo con un 3-2 che porta ai biancorossi altri tre punti preziosi per la classifica. In un primo tempo equilibrato sono i padroni di casa a sbloccare subito la partita. Il pareggio arriva al 22' con Della Morte che salta un avversario e batte il portiere teramano con un preciso diagonale.

Nella ripresa vanno subito avanti i vastesi con Mileno, bravo a ribattere in rete una respinta del portiere di casa su Della Morte. Al 22' Colombaro è protagonista di un'azione personale che si chiude con il gol del 3-1. I teramani riescono ad accorciare le distanze a pochi minuti dal termine. Nei cinque minuti finali occasioni da entrambe le parti ma il risultato non cambia più e gli uomini di mister Rossi possono festeggiare per il successo conquistato. Sono tre punti che allontanano ancora di più i biancorossi dalla zona "calda" della classifica e permettono di guardare con fiducia al prosieguo del campionato. Sabato prossimo il Futsal Vasto ospiterà la capolista Magnificat.

La 16ª giornata

Es Chieti - Sport Center 2-6

A.Padovani - Atl. Silvi 1-4

Area L'Aquila - Orione Avezzano 2-2

Futsal Lanciano - Hatria 4-2

Lisciani Teramo - Futsal Vasto 2-3

Magnificat - Lions Bucchianico 4-1

Sulmona Futsal - La Fenice 11-2

La classifica: 46 Magnificat; 43 Atl. Silvi; 36 Futsal Lanciano; 32 Sulmona Futsal; 29 Sport Center; 28 A.Padovani; 23 Orione Avezzano, Futsal Vasto; 18 Hatria Team; 12 Area L'Aquila; 11 Es Chieti; 8 Lions Bucchianico; 7 La Fenice; 5 Lisciani Teramo.