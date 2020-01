Vittime degli incidenti agricoli: è dedicata a loro la Festa per Sant’Antonio Abate

È il ricordo delle vittime degli incidenti agricoli il filo conduttore della Festa in onore di Sant'Antonio Abate, in corso in contrada Pagliarelli a Vasto.

Ieri la distribuzione dei taralli di Sant'Antonio in contrada Pagliarelli. Oggi alle 17 la celebrazione eucaristica, seguita dalla benedizione del fuoco di Sant'Antonio Abate. Domani tre appuntamenti: alle 10 commemorazione dei Caduti della terra, con deposizione di una corona d'alloro davanti al monumento che si trova nel piazzale antistante la cooperativa agricola San Michele Arcangelo, con la partecipazione di amministrazione comunale, Lions club Vasto Host e Comitato feste San Vincenzo Ferreri; alle 11 la messa, seguita dalla premiazione dei migliori temi svolti dagli alunni dell'Istituto secondario San Lorenzo sulla problematica degli incidenti in agricoltura; a mezzogiorno cerimonia di benedizione degli animali, che si concluderà con la premiazione dell'esemplare più bello e raro, accompagnata dai canti popolari del Coro di Pagliarelli.