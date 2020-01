Vandali in centro storico, prese di mira le fioriere a Porta Catena

Ancora un atto vandalico nel centro storico di Vasto. Questa mattina è la pagina facebook del Comune a pubblicare le foto di un vaso rotto, probabilmente nella notte.

Si tratta di una delle fioriere che adornano la scalinata di porta Catena, in pieno centro storico. Appena tre giorni fa erano stati distrutti i vasi in piazza Rossetti [LEGGI]. Nella zona non risultano esserci videocamere di sorveglianza che possano aver immortalato gli autori del gesto.

Nei giorni scorsi mani ignote si erano accanite anche contro le fioriere posizionate sulla Loggia Amblingh. Ogni anno l'azione dei vandali costa alle casse comunali migliaia di euro.