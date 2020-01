Traffico internazionale di stupefacenti in cinque Paesi: 22 indagati, 2 arresti a San Salvo

Sono di San Salvo due degli arrestati nel maxi blitz contro il traffico internazionale di stupefacenti scattato nelle prime ore di oggi in cinque Paesi europei. Ventidue le persone coinvolte nell'indagine condotta dalla polizia di Bari e Trani sotto il coordinamento della Dda pugliese.

Sono accusati a vario titolo di traffico internazionale di stupefacenti e armi i presunti esponenti di due organizzazioni criminali, una trasnazionale italo-albanese, l'altra operante tra Cerignola e Andria.

La prima notizia - Un traffico internazionale di droga in cinque Paesi europei. Sono convinti di averlo scoperto i magistrati della Direzione distretturale antimafia di Bari, gli agenti della squadra mobile del capoluogo pugliese e i loro colleghi del Commissariato e della squadra mobile di Trani al termine dell'inchiesta da cui, nelle prime ore di oggi, sono scaturiti i blitz scattati in quattro regioni italiane e all'estero.

Le indagini si sono concentrate sul vertice di una presunta associazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti in Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania e Albania. Arresti e perquisizioni dalle prime ore di stamani in tutti e cinque i Paesi. In Italia l'organizzazione era ramificata in Puglia, Abruzzo, Molise e Campania.

In corso a Bari la conferenza stampa in cui vengono resi noti i particolari dell'operazione.

In aggiornamento