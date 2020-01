Tanti nuovi corsi formativi offerti da Afor per i giovani

La Regione Abruzzo ha di recente pubblicato l'avviso che annuncia il finanziamento di numerosi percorsi formativi destinati ai ragazzi iscritti al programma Garanzia Giovani, non occupati in attività lavorative o in percorsi di studio.

Tale misura del programma, denominata "Formazione mirata all'inserimento lavorativo - 2A", è progettata sul reale fabbisogno formativo di singole aziende del territorio interessate ad assumere figure specificatamente qualificate.

Tutti i corsi che faranno parte del catalogo regionale di prossima pubblicazione, prevedono l'acquisizione di competenze specialistiche.

AFOR, per le sedi di Vasto e San Salvo, ha richiesto alla Regione Abruzzo l'inserimento nel catalogo di 10 tipologie di percorsi formativi che interessano differenti settori economici.

La formazione verrà erogata da docenti qualificati e con comprovata esperienza nella materia d'insegnamento di almeno 5 anni.

Analogamente alla gestione dell'avviso 2016, l'ente formativo prevede per ogni corsista una quota di rimborso a titolo di indennità oraria per ogni ora effettiva di frequenza.

Al termine del percorso formativo, coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste, conseguiranno l'attestazione delle competenze acquisite e le aziende si riserveranno la facoltà di procedere all'individuazione del giovane da assumere.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito https://www.afor.cloud/corsi-liberi/

AFOR

Via Maddalena, 85 Vasto

Via Grasceta, 5 San Salvo

0873/346075