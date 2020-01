"Un burraco per la solidarietà", l’evento di beneficenza del Lions Club di Vasto

Il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, in collaborazione con il Circolo Burraco Vasto, ha promosso un Torneo di Burraco con finalità solidali al quale hanno aderito 110 partecipanti, impegnati a dare la caccia al titolo ma consapevoli di contribuire a regalare sorrisi a bambini e ragazzi del Villaggio scuola di Wolisso.

Il ricavato dell’evento sarà infatti devoluto alla struttura, voluta dai Lions del Distretto 108A Italy, che in Etiopia ospita un migliaio di ragazzi che vengono accompagnati nella loro crescita ed istruzione fino alla maturità. Tutte le spese per il loro sostentamento, per quello del personale e della struttura vengono coperte dai Lions Clubs e dai soci lions attraverso la Fondazione distrettuale.

Un pomeriggio ospitato dall’Hotel Rio, sede del club, e trascorso tra il divertimento e la solidarietà, un connubio che rappresenta lo slogan ‘we serve’, che anima i soci dell’organizzazione.

Il Torneo è stato vinto da una coppia tutta in rosa: a svettare in cima alla classifica finale, infatti, il duo formato da Ida Minnitti ed Annamaria Mattioni. Numerose le premiazioni, seguite dai ringraziamenti del presidente Marcello.