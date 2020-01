Tempio crematorio, Tiziana Magnacca apre a Vasto "purché si lavori celermente"

Se arriverà una richiesta formale da parte del Comune di Vasto, quello di San Salvo sarà felice di collaborare insieme per realizzare un tempio crematorio.

Il sindaco Tiziana Magnacca apre alla proposta di qualche giorno fa di Francesco Menna [LEGGI].

L'opera da realizzarsi in project financing è stata annunciata dal primo cittadino sansalvese nel 2018. L'iter ha subito un rallentamento perché manca un piano cimiteriale, documento necessario e la cui assenza è stata evidenziata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti durante l'ultima conferenza dei servizi.

Ospite ieri a Time Out, Tiziana Magnacca rispondendo alle nostre domande, ha detto: "Ad oggi non ho ricevuto alcuna richiesta formale. Credo molto nella collaborazione tra queste due città, non appena questa volontà diventa formale, sarei felicissima di collaborare con Vasto con la premessa di lavorare celermente e portare a casa il risultato nel più breve tempo possibile dando una svolta positiva su un aspetto di grande civiltà e di grande libertà".

"Credo – ha concluso il sindaco – che oltre a un fatto ambientale, di consump del suolo e di modernità, il tempio crematorio sia anche una risposta alla libertà del cittadino di scegliere come poter finire. Nei confronti di tutto ciò che la città di Vasto e la città di San Salvo possono fare assieme mi troverete sempre disponibile".

Per rivedere la puntata di Time Out