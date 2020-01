In onda la puntata di House Hunters International girata nel Vastese

È andata in onda ieri la puntata (dal titolo Time to Chill in Abruzzo) di House Hunters International sulla rete televisiva statunitense Hgtv girata tra Tufillo, Dogliola, Palmoli e Roccaspinalveti nel giugno 2019. I diversi giorni di riprese sono stati condensati in 21 minuti durante i quali una famiglia australiana è stata accompagnata nel Vastese alla ricerca di un'abitazione per esaudire il loro desiderio di cambiare vita [LEGGI].

Ad accompagnare la troupe televisiva una delle collaboratrici dell'agenzia Abruzzo Rural Property che ha guidato il gruppo tra tradizioni (ad esempio la preparazione dei cavatelli) e scorci mozzafiato. Una bella vetrina internazionale per l'entroterra vastese già al centro dell'interesse di famiglie da Inghilterra, Usa, Australia ecc. [LEGGI].

Di seguito la puntata integrale