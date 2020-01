In auto con 35 litri di olio rubati dai garage, denunciato 43enne vastese

Un 43enne di Vasto è stato deferito in stato di libertà perché ritenuto responsabile dei ripetuti furti di olio nei garage. L'uomo è stato fermato dagli agenti del locale commissariato in auto all'interno della quale aveva 7 contenitori di olio (per un totale di 35 litri) dei quali non ha giustificato la provenienza.

"Durante la notte – spiega il commissario Fabio Capaldo – sono stati intensificati i controlli per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione prevalentemente di olio di oliva, sottratto in grandi quantitativi, all'interno dei garage delle abitazioni".

"Agli operatori della Polizia di Stato non è sfuggita un'utilitaria in uso ad un noto pregiudicato del luogo mentre, a forte velocità, cercava di allontanarsi dalle vie del centro cittadino, probabilmente per evitare il controllo; gli agenti hanno raggiunto l'auto e dopo aver identificato il conducente, hanno verificavato la presenza delle lattine di olio nell'auto. L'uomo non è riuscito a giustificarne il possesso, quindi veniva deferito in stato di libertà per ricettazione. L'olio è stato sottoposto a sequestro. In seguito all'accertamento della provenienza illecita della merce sequestrata, nella stessa mattinata, si è identificato il proprietario che aveva denunciato il furto nel proprio garage".

"Questa ennesima denuncia – conclude Capaldo – dimostra l'attenzione che la Polizia di Stato pone al contrasto al fenomeno dei reati predatori e, nello specifico ai furti in abitazione e nelle loro pertinenze, uno degli obiettivi cui è dedicata l'attività di prevenzione dell'ufficio Controllo del territorio".