I gruppi di cantori rallegrano la città con il tradizionale canto de Lu Sand’Andunie

Gennaio è un mese segnato dai canti popolari che segnano, in versi e musica, i giorni di festa e le ricorrenze dei Santi. E così, dopo il Capodanno e la Pasquetta (alla vigilia dell'Epifania), il 16 gennaio, vigilia della festa di Sant'Antonio abate, protettore degli animali, i gruppi di cantori percorrono le vie della città intonanto il canto che racconta in maniera piuttosto divertente, le vicende del monaco di Coma e le sue lotte con il demonio. Quest'anno a Vasto, sono stati due i gruppi di cantori ad intonare Lu Sand’Andunie. Il gruppo Vasto com'era ha iniziato il suo percorso dalla chiesa di Sant'Antonio di Padova e la comitiva il Cavaliere con la prima esibizione in piazza San Pietro. Come sempre un buon numero di partecipanti, tra voci e strumenti, ha contribuito a creare un clima di festa nel segno della tradizione.



IL GRUPPO VASTO COM'ERA

LA COMITIVA IL CAVALIERE

Il canto dedicato a Sant'Antonio è formato da ben 17 strofe anche se, nella maggior parte dei casi, ne vengono cantate una decina. Il poeta vastese Fernando D'Annunzio in questi giorni ha pubblicato una versione aggiornata con una corretta trascrizione dialettale.

Lu Sand’Andunie

(testo riscritto da Fernando D'Annunzio)

1

Bona sére a tutte quènde

Bona ggènda cristijäne;

Bona sére allecramènte

Ca vi dèiche ch'è dumäne.

Rit.: Sand'Andunie binidatte...

Sand'Andunie binidatte

Nghi la mâzz' e lu purcatte.

Sand'Andunie binidatte

Nghi la mâzz' e lu purcatte.

2

Li parind' a Sand'Andunie

Li vuléven' accasäje;

Ma lu Sânde pènze bbéne

E a lu disèrte si ni và’.

Rit.: Pi' n' avé' la siccatìure...

Pi ' n' avé' la siccatìure

D'alluvà' li crijatìure.

(si ripetono ultimi 2 versi)

3

E cambânne da rumèite

Va' lu cèfer' a tindârle

Li disfèit' a 'na partèite ...

Ma lu sânde poche pârle.

Rit.: Li vichéle scole chîlme...

Li vichèle scole chîlme

E lu cèfre manne hîlme.

(si ripetono ultimi 2 versi)

4

A la câssce Sand'Andunie

Ci tiné’ ddu caracèine;

Annaschìusce lu dumonie

L'assimäv' ògne matèine.

Rit.: Sand'Andunie ci li tôppe...

Sand'Andunie ci li tôppe

E i fa' sunà' la grôppe.

(si ripetono ultimi 2 versi)

5

Sand'Andunie aripizzäve

Nghi la sibber' e nghi l'äche;

Lu dumonie i štuccuäve

Mo lu ràife e mo lu späche.

Rit.: Sand'Andunie ci li tôppe...

Sand'Andunie ci li tôppe

E j' ammàine gné nu bbojje.

(si ripetono ultimi 2 versi)

6

Pi' suspètte lu dumônie

J' arimmocche la pignéte;

'Ngifirèite Sand'Andunie

Ti l'aggrâpp' a vvij' arréte.

Rit.: L'appindàune a nu curnuècchie...

L'appindàune a nu curnuèacchie

E ji màcceche 'na racchie.

(si ripetono ultimi 2 versi)

7

'Na matèine Sand'Andunie

Si magnä' du taijulèine;

Zitti zètte lu dumonie

I sbascèsce la fircèine.

Rit.: E lu sânde nin zi 'ngânne...

E lu sânde nin zi 'ngânne

Nghi li méne si li mâgne.

(si ripetono ultimi 2 versi)

8

Ma dapù chi ci aripènze

Pi' li corne ti l'affèrre;

Nghi na vîss' a vija'nnènze

Li fa ji' di cule 'ndèrre.

Rit.: ‘Mbètte ‘i piânde nu hunùcchie...

‘Mbètte ‘i piânde nu hunùcchie

E daféure i fa 'sci’ l'ucchie.

(si ripetono ultimi 2 versi)

9

Sand'Andunie nghi la mbîsse

Jav' a ccâcce a ciammajjèiche;

Lu dumonie nghi 'na vîsse

Li fa ji' sopr' a l'ardèiche.

Rit.: Sand'Andunie ci si štèzze...

Sand'Andunie ci si štèzze

Gnè nu cèfere s'arrèzze.

(si ripetono ultimi 2 versi)

10

Arrizzéte Sand'Andunie

Nghi l'ardèiche fa nu fâsce;

E acchiappäte lu dumonie

Prèim' annènde l'arimbâsce.

Rit.: Po' vuddät' a ppart' arréte...

Po' vuddät' a ppart' arréte

Ji li štrìusce a lu sucréte.

(si ripetono ultimi 2 versi)

11

Lu dumonie a tanda huéje

Pi’ n' zi fa' cchiù 'rruvunéje;

Dèice: Ndu' vi’ ch'è nu schèrze

'N' di li tojje 'a la dimmèrze.

Rit.: E lu sânde: Pure jèjje...

E lu sânde: Pure jèjje

L'àjje fâtte pi' pascèje.

(si ripetono ultimi 2 versi)

12

Sand'Andunie huatte huâtte

Jav' a ffäje nu busagne;

Lu dumonie da 'na frâtte

I smiccéve la vrivagne.

Rit.: Lu rumèite si n’addàune...

Lu rumèite si n’addàune

E j' ammolle lu gruppuàune.

(si ripetono ultimi 2 versi)

13

'N' addra vôdde si va ‘ mmatte

A ffa’ a lôtte nghi lu sânde;

Lu rumèite ti l'ahhuânde

Ti li matt' a cocce satte.

Rit.: E nghi l'âcche di cutèine...

E nghi l'âcche di cutèine

Ji li fä nu lavatèine.

(si ripetono ultimi 2 versi)

14

Lu dumonie pi currèive

I va a 'ccèite lu purcatte;

Sand'Andunie vive vèive

Si li scorce a la bbassatte.

Rit.: Nghi la pèlle loche lèuche...

Nghi la pèlle loche lèuche

Ci si fä ddu bbille chièuchie.

(si ripetono ultimi 2 versi)

15

Lu dumonie scurtucuäte

Ni lassäv' a ji' ppritânne;

Sand'Andunie dispiräte

Pi' purcille si li scânne.

Rit.: Si li spèzz, si li säle...

Si li spèzz, si li säle

E ci fä bon Carniväle.

(si ripetono ultimi 2 versi)

16

S' àjje dètte 'šta šturièlle

È pi' rèss' arihaläte;

Figatèzze, cuštatèlle

Saggicciutt' e sangunäte.

Rit.: Chi mi dä' lu pôrche säne...

Chi mi dä' lu pôrche säne

Sci’ bbindatte chi li mäne.

(si ripetono ultimi 2 versi)

17

Nghi ‘šta néuve che vi pôrte

E firnìute lu cuandäje;

Arrapèteme 'ssi pôrte

Ca mi vujj' ariscalläje.

Rit.: Ca 'štu fradde malidatte...

Ca 'štu fradde malidatte

Mi fa' sbâtte li hangatte.

(si ripetono ultimi 2 versi)