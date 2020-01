Alla scoperta di un Rossetti inedito: a Vasto la presentazione dei suoi "Taccuini"

A conclusione delle celebrazioni per il centenario della morte di William Michael Rossetti e di un’attività di ricerca durata quattro anni, il Centro Europeo di Studi Rossettiani, in collaborazione con il Comune di Vasto e con il patrocinio dell’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio”, ha di recente pubblicato Taccuini inediti di Gabriele Rossetti. Il volume, a cura di Mariella Di Brigida ed edito nella collana della Biblioteca del Particolare per Carabba, offre nuovi spunti di ricerca e si aggiunge alla serie di pubblicazioni curata dai ricercatori del comitato scientifico del Centro Studi.

I taccuini, conservati nel fondo “Angeli-Dennis” di Vancouver, hanno sondato campi di indagine finora ignoti scoprendo un volto nuovo dell’intellettuale e patriota vastese. Dallo studio delle carte inedite dell’autore sono venute alla luce poesie e interessi letterari europei di respiro assai ampio.

La presentazione si svolgerà sabato 18 gennaio (ore 18:00, sala “Pompeo Giannantonio” di Casa Rossetti, largo Piave, 8). Dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesco Menna e dell’assessore Giuseppe Forte, interverranno Gianni Oliva – direttore del centro Studi – e Mirko Menna.