"Le ragioni della speranza": su Rai 1 suor Alessandra Smerilli commenta il Vangelo

Da sabato 18 gennaio sarà suor Alessandra Smerilli a commentare il Vangelo nella rubrica "Le ragioni della speranza", appuntamento inserito nel programma A Sua Immagine, in onda su Rai 1. La religiosa ed economista vastese incarna il Vangelo formando i futuri giovani economisti a pensare ad un’economia sana ed inclusiva, che sia in grado di rispettare la casa comune, come indica Papa Francesco. Ed è alla luce della sua esperienza che la commenterà il Vangelo della domenica con le sue riflessioni e attraverso incontri significativi.

Consigliere di Stato della Città del Vaticano, docente di economia politica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma oltre che in altre università, è membro del Comitato scientifico ed organizzativo delle Settimane Sociali dei Cattolici, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, ed è tra gli esperti del Consiglio nazionale del Terzo settore, organismo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nella prima puntata, in onda sabato 18 gennaio (alle 16.15) la religiosa Figlia di Maria Ausiliatrice Salesiana di don Bosco, si soffermerà sul significato dell’economia civile necessaria per guardare agli “scartati”, come definisce Papa Francesco quelle persone escluse dal sistema.