Vasto, a breve l’installazione di una colonnina di ricarica per auto elettriche

Vasto presto avrà due punti di ricarica per le auto elettriche, almeno stando a quanto annunciato dall'assessore alla Mobilità sostenibile e smart city Paola Cianci.

Il Comune ha acquistato una colonnina della ABB bifacciale a 22 kw. "È uno strumento – dice l'assessore – che consentirà di effettuare un rifornimento in tempi rapidi e in modo intelligente. Il servizio è finalizzato alla tutela e al miglioramento della qualità dell’aria, per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico. L’obiettivo è quello di fornire ai cittadini gli strumenti adeguati per rendere Vasto una città sempre più sostenibile partendo proprio dalla mobilità. Insieme al Biciplan, il punto di ricarica rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo".