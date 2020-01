Tante medaglie per la scuola del Maestro De Palma agli Interregionali di Kickboxing

Ottimi risultati per la scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma nel corso della prima tappa del Campionato Interregionale della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate tenutasi a Velletri lo scorso 12 gennaio.

Gli allievi del maestro hanno ottenuto infatti ottimi piazzamenti nella specialità Kick Light: medaglia d’oro per Manuel Caruso, argento per Michele Di Biase e Angelo Zucaro, bronzo per Mattia Spalletta e Giuseppe Berchicci.

Medaglia d’argento anche per Dante Cicerale, allievo della Scuola del maestro Gaetano Del Core di San Paolo di Civitate, gemellata con la scuola del maestro De Palma.

Alessio Coppa, Michele Foia, Lisa Fiore, Rebecca Coppa e Leonardo Lamedica si aggiudicano il passaggio alla seconda fase dell’Interregionale, prevista per il 16 febbraio.

“Abbiamo dimostrato, ancora una volta, la nostra preparazione e la nostra professionalità”, afferma De Palma che fissa come obiettivo la qualificazione al Campionato Italiano “Criterium 2020” che si terrà a Rimini nel mese di marzo.