Raid vandalico in piazza Rossetti: ignoti si accaniscono ancora contro i vasi

Ennesimo raid vandalico in piazza Rossetti a Vasto. I teppisti stavolta hanno rovesciato e fatto a pezzi uno dei grandi vasi di terracotta posti sull'anello perimetrale, ripavimentato nel 2012.

Nel mirino degli ignoti è finita una pianta d'ulivo, sradicata dal contenitore, ridotto in frantumi.

A pubblicare la foto del danno causato dai vandali è la pagina Facebook ufficiale del Comune di Vasto: "Vandali in azione questa notte in Piazza Rossetti. Sdegno per il gesto di balordi che ci auguriamo possano essere individuati al più presto".

Il centro storico è videosorvegliato. Le immagini potrebbero consentire alla polizia locale di individuare i responsabili.