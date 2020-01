Minacce, telefonate, pedinamenti: 54enne dovrà stare lontano 500 metri dalla sua ex

Dovrà stare lontano almeno 500 metri dalla sua ex moglie. Un 54enne vastese è accusato di stalking. La polizia ha eseguito il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del del Tribunale di Vasto.

"La donna è stata vittima di una lunga serie di maltrattamenti, lesioni e persecuzioni vere e proprie da parte dell’uomo durante una convivenza sempre più burrascosa e violenta, tanto da decidere di separarsene nel 2018", spiega in una nota il vice questore aggiunto Fabio Capaldo, dirigente del Commissariato di via Bachelet.

"A seguito della separazione, dopo aver saputo che l’ex moglie aveva intrapreso una frequentazione con un’altra persona l’uomo, in preda alla gelosia, ha messo in atto una serie di comportamenti persecutori e ha iniziato a tormentarla con telefonate, gravi minacce e pedinamenti avvenuti sotto casa e sul luogo di lavoro. Ogni volta che la vittima, ormai esasperata, decideva di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare i fatti, veniva seguita dall’ex marito e puntualmente desisteva dal suo proposito per paura di ritorsioni. Le continue telefonate, gli sms, le 'visite a sorpresa' si erano trasformati - afferma l'ufficiale di pubblica sicurezza - in vere e proprie forme di persecuzione, limitando la libertà personale della vittima, costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, ad uscire di casa il meno possibile e ad evitare alcuni luoghi per timore di incontrarlo. Episodi supportati anche dalle dichiarazione di persone informate sui fatti.

L’uomo - riferisce Capaldo - nonostante gli interventi delle forze dell’ordine, ha continuato a perseguitare la parte offesa". Di conseguenza, "considerati gli elementi di prova acquisiti dalla polizia di Stato di Vasto, il giudice ha tenuto conto della sua personalità ritenuta pericolosa e violenta". L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti accuse di "ingiuria, danneggiamento, percosse, oltraggio a pubblico ufficiale ed esercizio arbitrario delle proprie funzioni, dovrà rispondere anche del grave reato di atti persecutori. Nei suoi confronti - comunica il dirigente del Commissariato - l’autorità giudiziaria ha ritenuto opportuno adottare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo (anche telefonico e informatico) e mantenendo dalla stessa una distanza minima di almeno 500 metri".