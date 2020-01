Magnacca: "Variante SS16, sì a un progetto alternativo, ma superare i no e fare presto"

Sì a modifiche del progetto, ma senza allungare i tempi per non perdere il finanziamento da 87 milioni di euro. La variante alla statale 16 va fatta al più presto, secondo la sindaca di San Salvo, Tiziana Magnacca: "Non possiamo sempre dire no". Due anni e mezzo. L'amministrazione comunale di centrodestra è arrivata a metà del mandato. La prima puntata del 2020 di Timeout è l'occasione giusta per tracciare un bilancio, parlare di problemi e futuro della città.