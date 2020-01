Incidente agricolo a Lentella, 53enne ferito soccorso in eliambulanza

Un 53enne di Lentella è rimasto ferito in modo serio mentre stava lavorando all'interno di una serra in via Mattia e Mangiocco. Dalle prime informazioni pare che l'uomo stesse usando una fresa/motozappa quando vi è rimasto incastrato con gli arti inferiori.

L'allarme è stato lanciato da altri cittadini. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno ritenuto necessario l'intervento dell'eliambulanza. Il 53enne non ha mai perso conoscenza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria e i vigili del fuoco di Vasto per liberarlo tagliando l'attrezzo agricolo; un lavoro complesso il loro a causa delle importanti ferite riportate dall'uomo.

L'ambulanza ha trasferito l'agricoltore sull'elicottero atterrato in un campo vicino per poi portarlo all'ospedale di Chieti.