Casalbordino tennistico: 6 a 1. Molino e D’Alessandro spingono il San Salvo

Casalbordino senza pietà contro il fanalino di coda Athletic Lanciano. Nel turno infrasettimanale del campionato di Promozione (gara giocata a porte chiuse) i giallorossi in trasferta si impongono per 6 a 1 sui lancianesi. Partita senza storia – se si esclude il provvisorio 1 a 1 – con le reti di Ligocki (doppietta), Fieroni, Del Grande, Benedetto e Gagliano; gol della bandiera per i padroni di casa di Dell'Elba. L'Athletic ha giocato parte della gara con due uomini in meno a causa delle espulsioni di Cialdini e Di Santo.

Alle 18 è scesa in campo la prima delle inseguitrici, l'Ovidiana Sulmona che ha battuto 2 a 1 il Fossacesia: con i tre punti di oggi, quindi, il vantaggio dei giallorossi resta di 8 lunghezze.

Sorride anche il San Salvo che si riprende dopo la sconfitta di domenica scorsa. Molino e D'Alessandro fissano il risultato sul 2 a 1 al "Bucci" sul Silvi, ottima la prestazione di Savut. Domenica prossima visita alla Val di Sangro per avvicinare ulteriormente la zona play off.

LA 21ª GIORNATA

Athletic Lanciano - Casalbordino 1-6

Bucchianico - Miglianico 0-3

Casolana - ScafaPassoCordone 0-0

Elicese - Raiano 0-0

Fater Angelini Abruzzo - Villa 0-3

San Giovanni Teatino - Val di Sangro 2-3

San Salvo - Silvi 2-0

Virtus Ortona - Ortona 0-3

Ovidiana Sulmona - Fossacesia (ore 18) 2-1

LA CLASSIFICA

Casalbordino 53

Ovidiana Sulmona 42

ScafaPassoCordone 36

Villa 36

Miglianico 35

Elicese 35

Ortona 34

San Salvo 33

Silvi 30

Fater Angelini Abruzzo 26

Fossacesia 26

Val di Sangro 26

Casolana 21

Raiano 19

San Giovanni Teatino 18

Bucchianico 16

Virtus Ortona 14

Athletic Lanciano 9

LA PROSSIMA GIORNATA

Casalbordino - Virtus Ortona

Fater Angelini Abruzzo - Casolana

Fossacesia - Bucchianico

Ortona - San Giovanni Teatino

Raiano - Athletic Lanciano

ScafaPassoCordone - Elicese

Silvi - Ovidiana Sulmona

Val di Sangro - San Salvo

Villa - Miglianico