Rigopiano, Mario Tinari: "Jessica è nel cuore. A volte mi sembra di parlarci"

Mille giorni senza Jessica. Sono trascorsi tre anni dal 18 gennaio 2017, quando una valanga pesante 120mila tonnellate, come 4mila tir a pieno carico, si staccò dal monte Siella e travolse l'hotel Rigopiano di Farindola. In quel momento, nel resort c'erano 40 persone. Undici furono salvate dai soccorritori. Per altre 29 non ci fu nulla da fare. Tra le vittime, Jessica Tinari, 24 anni, di Vasto, e il suo ragazzo, Marco Tanda, 25 anni, marchigiano, primo ufficiale della Ryanair.

Mario Tinari, papà di Jessica: "È come se fosse ancora tra di noi. A volte, mi sembra di parlarci". L'intervista video: