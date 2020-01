Incidente in A14 tra Poggio Imperiale e Termoli: muore un bimbo

Un bimbo di 3 anni ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto oggi pomeriggio, nel tratto al confine tra Puglia e Molise dell'autostrada A14. In territorio di Chieuti si sono scontrate due autovetture, per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Nell'impatto ha perso la vita un bimbo, che viaggiava in auto con il padre. Ferite anche due persone che viaggiavano nell'altra vettura coinvolta.

"Sulla A14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara è stata disposta la chiusura del tratto e al suo interno il traffico è bloccato con 2 km di coda, a causa di un incidente avvenuto al' altezza del km 495.8 in cui sono rimasti coinvolte due autovetture. Dopo l' uscita obbligatoria di Poggio Imperiale si puo' percorrere la S.S.16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Termoli.

All'interno del tratto chiuso si sta iniziando a far smaltire la coda formatasi a ridosso dell' incidente, facendo convergere contromano i veicoli verso l' uscita di Poggio Imperiale, con la scorta della Polizia Stradale. Sul luogo dell evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia la Polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitario".

seguono aggiornamenti