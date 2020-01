Semafori e sicurezza: "A Vasto situazione insostenibile"

Quello dei semafori spenti e fuori norma a Vasto, è un problema noto ormai da anni. Gli impianti della città infatti, eccezion fatta per i due nuovi semafori di Vasto Marina, sono vecchi e quasi tutti non conformi alle normative vigenti. Per la loro sostituzione, secondo una stima fatta dal Comune negli scorsi anni, servirebbero circa 150-200 mila euro.

Sull’argomento è tornato a discutere, in una lettera indirizzata all’Assessore Luigi Marcello, il segretario provinciale dell’Associazione Iustitia Nova, Orlando Palmer. “La sicurezza dei cittadini deve essere al primo posto”, afferma Palmer che, nella giornata di ieri, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, ha percorso con loro alcune strade documentando la situazione degli impianti semaforici. Secondo Palmer “la situazione è insostenibile, ed è inaccettabile che una città come Vasto abbia semafori spenti o obsoleti.” Palmer invita pertanto l’assessore Marcello e il Comandante della Polizia locale, Del Moro a “prendere i provvedimenti opportuni.”

Nei giorni scorsi è stato riacceso il semaforo all’incrocio tra Corso Mazzini e Via Giulio Cesare, dove la scorsa settimana si era verificato un incidente, il secondo nel giro di 24 ore in corrispondenza di incroci con impianti semaforici spenti.