La Pallavolo San Gabriele riparte con una vittoria contro Ortona

La Pallavolo San Gabriele riparte con una vittoria nella sfida con la Volley Junior Ortona. Le ragazze di coach De Angelis, nella sfida giocata ieri nella palestra del Centro Sportivo San Gabriele, hanno conquistato un successo per 3-1 che consente di salire a quota 18 punti e continuare a viaggiare inseguendo la zona playoff.

Le vastesi ci mettono un po' per carburare e, dopo aver concesso alle avversarie di restare sempre in scia, riescono a chiudere sul 25-20. Ben diversa la musica nel secondo parziale, chiuso perentoriamente da Mascitelli e compagne sul 25-11.

A quel punto, forse credendo di avere il match saldamente in mano, la San Gabriele si rilassa, commette molti errori in battuta e attacco, permettendo così all'Ortona di aggiudicarsi il terzo set 25-20. Coach De Angelis scuote la sua squadra e le ragazze in campo fanno il loro andando a vincere 25-15. Buona la prova in regia di Danila Gramaglia e in attacco brillano Silvia Campofredano e Angelique Marciano. A fine partita è soddisfatto l'allenatore della San Gabriele che però ricorda come sia da "migliorare l'approccio mentale ed evitare cali di concentrazione".