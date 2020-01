Con ’Merito tuo’ a Monteodorisio premiato "chi si è distinto nel nostro paese"

Si è svolta ieri, a Monteodorisio, la prima edizione di Merito tuo, iniziativa con cui l'amministrazione comunale ha voluto "premiare coloro che si sono distinti nel corso del 2019 in diversi ambiti". I riconoscimenti sono stati assegnati per l'imprenditoria giovanile, la scuola, la cultura e lo sport. "Pensiamo possa essere un'iniziativa - commenta il sindaco Catia Di Fabio - per promuovere e valorizzare le potenzialità del nostro paese". È stata una prima edizione segnata da tanti interventi interessanti "e ci scusiamo se nelle premiazioni abbiamo dimenticato qualcuno. A questa prima edizione ne seguiranno altre, ogni anno, e potremo dare il giusto merito a tutti i nostri concittadini".

A consegnare i riconoscimenti sono stati "alcuni nostri concittadini come Ezio Scifo, Claudio Manfredi, Cesare Fabiani, persone che si sono realizzate nella loro vita, nel lavoro e nell'impegno sociale". A premiare i giovani studenti sono invece stati professori e insegnanti in pensione, persone che per una vita si sono dedicate all'educazione.

Nella serata, condotta dal sindaco Catia Di Fabio - a cui è stato consegnato il riconoscimento per la sua pubblicazione di un libro per bambini - sono stati premiati per l'imprenditoria giovanile Simona e Sara Di Candilo, Carmine Presenza, Antonello Molisani, Antonio Ciccotosto, Mariantonietta Galante, Pierantonio Frani, Angelo Scè, Tony e Riccardo Ucci, Federica e Achille D’Achille, Cristina Stanisci, Marco Manzi, Donato Di Pietro, Graziano Di Virgilio, Mauro Di Giacomo, Danila Gigliotti, Margherita Di Guilmi. Per la sezione Arte e Cultura premio a Giuseppe Della Penna, Ivano Siviero, Mariagrazia Colameo e Antonietta Zerra, Davide Pitetti. Premiati i ragazzi che hanno concluso con profitto il loro percorso di studi: Edoardo Orlando, Mattia Di Giacomo, Alessia Manzi, Davide Sciascia, Mariangela Frani, Giuseppina Corsica, Miriana Monaco, Luigi Della Penna, Roberta Fitti, Simona Di Candilo. E poi premio agli sportivi: gli arbitri Antonio Diella e Patrizio Novelli, il pilota e fondatore del DDC Racing Team, Daniele Di Cicco, e Nicola Tarquinio, capitano dell'Odorisiana.

Un riconoscimento speciale è stato poi consegnato a Lelio Leone, "ex direttore del nostro ufficio postale che ha lavorato per tanti anni nel nostro paese con devozione e perseveranza". Nel concludere la prima edizione di Merito tuo, gli amministratori hanno ringraziato "tutta la cittadinanza per la grande partecipazione all'evento, tutti i premiati e chi ha dedicato un po' del proprio tempo. Un grazie speciale anche al nostro Cesario Mucci e al nostro parroco".