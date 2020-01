Carabiniere morto, Travaglini: "È stato un punto di riferimento"

Cordoglio anche a Cupello per la morte del carabiniere di 45 anni che sabato si è tolto la vita a Pescara nella sede del Noe, nucleo operativo ecologico.

Il vicesindaco di Cupello, Fernando Travaglini, ricorda il sottufficiale, "per me vero punto di riferimento, in quanto custode giudiziario della terza vasca della Cupello ambiente. Uomo sempre disponibile. Ricordo un episodio in particolare. In piena notte lo chiamai per l'incendio della discarica e lui, nonostante l'ora, non perse tempo per venire a controllare. Ogni mia telefonata dove traspariva preoccupazione, trovava in lui la prontezza dell'uomo a servizio dello Stato, sempre lì, pronto a darmi conforto e rassicurazione sul da farsi. Lo ricorderò sempre come un grande uomo. Lo ringrazio per quanto fatto per me, ma soprattutto per il lavoro meticoloso per la nostra cittadina di Cupello. Riposi in pace".