Un pareggio a reti bianche per il Casalbordino capolista. Festa in trasferta per il San Salvo

Un punto a testa per Casalbordino ed Elicese in uno dei match più interessanti di giornata e vantaggio dei giallorossi che scende a 8 punti sull'Ovidiana. La 20ª giornata del campionato di Promozione fa segnare un rallentamento della squadra di mister Borrelli che non ha trovato la via del gol. Il vantaggio sull'inseguitrice non è più a doppia cifra, ma quegli otto punti restano comunque un bottino incoraggiante. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, i giallorossi affronteranno una gara che si presenta agevole almeno sulla carta: quella contro l'Athletic Lanciano ultimo in classifica.

Torna a gioire il San Salvo che con una rete di Di Pietro espugna Fossacesia portandosi a quota 30: stessi punti del Silvi, compagine che mercoledì arriverà al "Bucci" per il turno infrasettimanale.

LA 20ª GIORNATA

Casalbordino - Elicese 0-0

Fossacesia - San Salvo 0-1

Miglianico - Ovidiana Sulmona 0-2

Ortona Calcio - Athletic Lanciano 1-1

Raiano - Casolana 2-0

ScafaPassoCordone - Fater Angelini 2-1

Silvi - San Giovanni Teatino 0-1

Val di Sangro - Virtus Ortona 0-0

Villa - Bucchianico 2-0

LA CLASSIFICA

Casalbordino 50

Ovidiana Sulmona 42

ScafaPassoCordone 35

Elicese 34

Villa 33

Miglianico 32

Ortona 31

Silvi 30

San Salvo 30

Fater Angelini Abruzzo 26

Fossacesia 26

Val di Sangro 23

Casolana 20

San Giovanni Teatino 18

Raiano 18

Bucchianico 16

Virtus Ortona 14

Athletic Lanciano 9