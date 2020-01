Tanti gol e spettacolo: il Futsal Lanciano batte 8-6 il Futsal Vasto

Partita ricca di gol e di emozioni quella con cui Futsal Vasto e Futsal Lanciano hanno ripreso il cammino nel campionato di C1 dopo la sosta natalizia e l'impegno nella final eight di Coppa Italia. Al Palasalesiani sono i frentani a strappare una vittoria per 8-6 al termine di 60 minuti in cui le due squadre in campo non si sono risparmiato e hanno provato entrambe, fino alla fine, a conquistare l'intera posta in palio.

La partita. Apre le marcature Colombaro con un pregevole colpo sotto dopo una buona ripartenza dei padroni di casa. Al è 7’ è ancora uno scatenato Silvinho ad andare in gol per il raddoppio vastese. Il Lanciano prova a reagire e insiste con il portiere di movimento che porta risultato al 27’ quando arriva il gol di DI Giulio che accorcia le distanze. Al 31’ il Futsal Vasto resta in inferiorità numerica per l’espulsione del portiere Moretti. Ne approfittano i frentani, ancora con Di Giulio per segnare il gol del 2-2 con cui si va negli spogliatoi.

Nella ripresa segna subito il Lanciano con Di Giulio (2-3), un minuto dopo Colombaro fa 3-3 con un tiro dalla fascia. Ma la squadra ospite continua a pressare e, all’11’, ha due gol di vantaggio (3-5) grazie alle marcature di Di Giulio e Ceri. Al 15’ Notarangelo accorcia le distanze (4-5), poi ancora gli ospiti si riportano avanti di due gol (4-6) con Ceri. Al gol di Mileno al 26’ (5-6), rispondono subito i lancianesi (5-7) con Massimini. Della Morte, a un minuto dalla fine, va in gol per il -1 (6-7) ma, su una palla recuperata mentre gli uomini di mister Rossi sono in forcing con il portiere di movimento, i rossoneri chiudono il match con Massimini che fissa sull'8-6 finale. Vince la squadra di mister Simigliani che resta al terzo posto in classifica

Il Futsal Vasto conserva comunque un buon margine di punti sulla zona “calda” della classifica. Sabato prossimo i vastesi proveranno a far punti in casa del Lisciani Teramo, fanalino di coda del campionato.

La 15ª giornata

Es Chieti - Sulmona Futsal 3-3

Atl.Silvi - Area L’Aquila 7-0

Futsal Vasto - Futsal Lanciano 6-8

Hatria Team - La Fenice 5-1

Lions Bucchianico - Lisciani Teramo 4-3

Orione Avezzano - Magnificat 1-4

Sport Center - A.Padovani 3-2

La classifica: 43 Magnificat; 40 Atl. Silvi; 33 Futsal Lanciano; 29 Sulmona Futsal; 26 Sport Center; 22 Orione Avezzano; 20 Futsal Vasto; 18 Hatria Team; 11 Area L’Aquila, Es Chieti; 8 Lions Bucchianico; 7 La Fenice; 5 Lisciani Teramo.