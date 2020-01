San Salvo, cinghiale investito in via Grasceta

Un cinghiale è stato investito nel tardo pomeriggio di ieri in via Grasceta a San Salvo. L'auto che lo ha colpito pare abbia riportato pochi danni e non si è fermata.

Alcuni automobilisti che seguivano hanno po allertato la polizia locale che è intervenuta sul posto insieme al medico veterinario della Asl che ha constatato il decesso dell'animale.

Nella zona dell'investimento, la strada che porta alla Statale 16 e alla marina, non è nuova a episodi simili e diversi esemplari sono stati avvistati sull'attigua pista ciclabile. La presenza dei cinghiali nei centri abitati è ormai la normalità, alcuni giorni fa a Vasto un'intera famigliola era al pascolo in un giardino condominiale [LEGGI].