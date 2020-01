"Stay hungry, stay Mattei": domani la giornata di orientamento orientamento scolastico

“Stay hungry. Stay… Mattei!”: è lo slogan scelto dall’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto per accompagnare le giornate di orientamento in entrata destinate agli studenti e alle loro famiglie.

Per far conoscere i suoi indirizzi di studio, le sue attrezzature e le sue metodologie didattiche, nella mattinata di domenica 12 gennaio, dalle 10 alle 13, l’IIS “Mattei” aprirà le sue porte a genitori e ragazzi, che saranno coinvolti in laboratori di didattica digitale, robotica, realtà virtuale, chimica, debate, meccatronica, automazione e app inventor.

Gli studenti potranno assistere ad esperimenti chimici, partecipare ad attività di robotica educativa, didattica digitale e debate, sperimentare la realtà virtuale e aumentata, nonché toccare con mano l’industria 4.0. Tante le attività in programma anche nel nuovissimo laboratorio Steam per un approccio interdisciplinare a scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica.

“Attraverso coinvolgenti laboratori, dislocati all’interno di tutto l’istituto scolastico di via San Rocco - precisa il dirigente scolastico Nino Fuiano -, verranno sperimentate divertenti e innovative attività, nella quali ‘sapere’ e ‘fare’ sono felicemente fusi tra loro. La segreteria degli studenti sarà aperta per offrire un supporto alle famiglie interessate. Io stesso, con i docenti del ‘Mattei’, resto a disposizione per fornire informazioni e precisazioni”.

L’Open Day del “Mattei” sarà replicato sabato 25 gennaio, dalle 15 alle 18.

Paola Cerella