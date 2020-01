Personale ridotto all’osso, lunghe attese al Distretto sanitario. Asl: "Presto le assunzioni"

Interminabili ore di attesa al Distretto sanitario di base di Vasto. Mercoledì la protesta degli utenti, in coda davanti agli uffici ad aspettare il proprio turno.

Chi è entrato due giorni fa nella struttura di via Michetti, altro non ha potuto fare, se non armarsi di pazienza e mettersi in fila. "C'erano 30-40 persone", racconta chi ha segnalato il problema a Zonalocale. "Molti dei presenti, me compreso, dovevano chiedere il cambio di medico di famiglia. In mattinata, ci è stato consegnato un foglietto con un numero scritto col pennarello". Ma le ore mattutine non sono bastate a smaltire l'affollamento: "Siamo dovuti tornare di pomeriggio e la situazione non era cambiata. A quel punto, ci siamo fatti sentire. Eravano in 7 o 8. Per via della mancanza di personale, ci è stato consigliato di andare al Dsb di San Salvo. Lì sono riuscito a disbrigare la pratica in pochi minuti".

L'ufficio stampa della Asl conferma la carenza d'organico a causa del "pensionamento di due massimalisti. E altri ce ne saranno. Per ovviare al problema, l'azienda si appresta a disporre assunzioni nelle categorie protette: già pubblicati gli avvisi ed espletate le selezioni, poi verranno stilate le graduatorie). Nel frattempo, è stata disposta la rotazione del personale in servizio presso altri Distretti sanitari di base".