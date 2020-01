"Ecologia e Poesia", il 15 gennaio al Liceo Pantini-Pudente convegno su natura e creativitÃ  umana

Si terrà mercoledì 15 gennaio alle ore 11, presso l'Aula Magna del Polo Liceale Pantini-Pudente di Vasto, il convegno “Ecologia e Poesia: l'amore per la Natura che salva il Mondo”.

L'iniziativa, programmata dalla Società Vastese di Storia Patria, vuol mettere in risalto lo stretto rapporto fra l'amore per la natura e la creatività umana, specie la poesia.

Un'indagine realizzata da Gabriella Izzi Benedetti, presidente della Società, allo scopo di approfondire il tema ambientale.

Il testo analizza i mutamenti, le intuizioni e le indicazioni di pericolo che la sensibilità di poeti e letterati non si stanca di segnalare.

Questa capacità di fondere l'emozione e l'immaginazione con la presa di coscienza realista che il legame tra uomo e natura si è incrinato e bisogna cercarne le cause per porvi riparo, viene narrata non solo attraverso il testo, ma con la lettura di brani poetici e in prosa.

I brani attraversano i secoli e ci raccontano come il problema sia urgente poiché l’ambiente naturale, così mal gestito dall'uomo, potrebbe arrivare a un punto di non ritorno.

Il testo compie inoltre un'analisi, proponendo le differenti formule espressive, le differenti personalità degli autori e le specifiche del loro momento storico.

Le letture sono affidate alle voci di: Simona Cieri, Letizia Daniele, Davide Giacon, Raffaella Zaccagna. I brani musicali sono eseguiti dagli alunni del liceo presso il quale si terrà la manifestazione: Benedetta Eleuterio, Angelo Peluso, Francesco Prospero, Asia Vicoli.