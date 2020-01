San Salvo, premiati i progetti internazionali della scuola primaria di Via De Vito

Nuovo importante riconoscimento per l’Istituto Comprensivo n.1 “Salvo D’Acquisto” di San Salvo: dopo aver ottenuto il titolo di Scuola e-Twinning, un riconoscimento ufficiale di livello europeo per gli istituti più virtuosi e attivi all’interno della community dei progetti di gemellaggio elettronico tra scuole di Paesi diversi, la Primaria di Via De Vito consegue i prestigiosi certificati di qualità nazionali per i progetti realizzati nello scorso anno scolastico: Music in Europe, Drawing the music e Music is the food of love, so let’s play on.

"Tale riconoscimento – spiega l'Istituto Comprensivo n. 1 – ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro innovativo che le scuole hanno implementato nella promozione di cittadinanza, consapevolezza culturale e competenza digitale. I progetti premiati, che hanno coinvolto alcune classi della scuola primaria di Via de Vito, erano incentrati sulla musica come linguaggio universale e ponte che unisce i Paesi europei. Attraverso la musica e l’arte i bambini hanno intrapreso un meraviglioso viaggio alla scoperta di luoghi nuovi, usanze e culture diverse dalla propria; hanno espresso emozioni e sentimenti imparando a conoscere ed apprezzare la musica classica; hanno imparato nuovi passi, conosciuto nuovi strumenti musicali, danzato sulle note di balli greci, finlandesi e spagnoli; hanno intonato l’inno nazionale e quello europeo cogliendone il valore di fratellanza e unione. I piccoli alunni hanno soprattutto avuto la straordinaria possibilità di incontrare, attraverso meeting online, bambini di altri Paesi per cantare tutti insieme, sviluppare sentimenti di amicizia e di rispetto, apprezzando la diversa cultura dei partner europei e abbattendo così le barriere della divisione tra i popoli".