La sede Figc cambia look: anche Daniela Sabatino tra le 12 Azzurre ’Mondiali’

Da un lato i 14 calciatori con maggiori presenze durante la gestione del ct Roberto Mancini, dall'altro le 12 calciatrici con maggior presenze in azzurro ad aver vissuto l'avventura dei Mondiali in Francia. La sede della Figc a Roma, ha cambiato nei giorni scorsi look con le sue facciate che ora si presentano tinte d'azzurro e con i volti dei protagonisti e delle protagoniste del calcio italiano.



"Il calcio, quello Azzurro in particolare, rappresenta un elemento di grande coesione – sottolinea il presidente della FIGC Gabriele Gravina - e di straordinaria passione nazionale. Ora il simbolo della nostra identità, la maglia Azzurra, campeggia all’interno e soprattutto all’esterno della Federazione perché è il filo conduttore di un racconto che affonda le radici in un passato glorioso e guarda al futuro con entusiasmo".

Tra le 12 calciatrici italiane che hanno conquistato un posto d'onore sulla gigantografia c'è anche - e non poteva essere altrimenti - Daniela Sabatino. L'attaccante di Castelguidone - oggi in forza al Sassuolo - è tra le veterane della Nazionale italiana ed è stata protagonista nel percorso di qualificazione e nel Mondiale di Francia che ha visto il ritorno dell'Italia dopo vent'anni.

E ora Daniela Sabatino e le sue compagne stanno marciando a punteggio pieno verso gli Europei che si giocheranno in Inghliterra nel 2021. Grazie alle ragazze della ct Milena Bertolini c'è grande attenzione verso il calcio femminile e la scelta della Federcalcio, di dare uguale importanza agli Azzurri e alle Azzurre, è segno di quanto acquisti sempre più valore la presenza delle donne nel mondo del pallone.

Oggi, al completamento della facciata, tutte le giocatrici presenti hanno commentato con entusiasmo l'iniziativa.