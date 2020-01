Progetto Giovani: al via i laboratori di Calligrafia-Stencil e Archeologia

Nel mese di gennaio prenderanno il via due nuovi laboratori organizzati dal Progetto Giovani di Vasto.

Laboratorio di calligrafia e stencil

Dal 16 gennaio 2020 alle ore 16 inizierà, presso il Centro Socioculturale Enrico Berlinguer in Via Anelli 71, il laboratorio gratuito di calligrafia e stencil organizzato dal Progetto Giovani e tenuto da Marco Keno Del Negro.

Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.



Le t-shirt rappresentano da sempre un mezzo per comunicare con il mondo, lanciare qualsiasi tipo di messaggio: d'amore, critica, ironia, appartenenza. Crea interazioni tra persone, un vero e proprio mezzo di socializzazione. Street Tees sarà un corso dove i partecipanti realizzeranno le proprie t-shirt attraverso l'apprendimento delle basi della calligrafia, del lettering e dello stencil.



Per iscrizioni: tel. 339.889.1215; email:info@progettogiovanivasto.it

Martedi 28 Gennaio ore 17 - Incontro organizzativo -



Laboratorio di Archeologia

Il Corso di Studio, che inizierà martedì 28 gennaio alle 17, curato da Sabato Giugliano, ha come oggetto la storia della Città del Vasto e del territorio vastese nel periodo compreso tra il V secolo a.C. e la caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.)

Si cercherà di tracciare una panoramica sull’esteso territorio frentano compreso tra il X sec. a.C. e la romanizzazione che gradualmente interesserà la popolazione sannitica e le sue tribù minori, tra cui i Frentani, a partire dal 304 a.C., anno in cui vengono siglati i primi trattai di pace con Roma.

Il complesso culturale del versante adriatico centrale presenta una sostanziale omogeneità fino il V sec. a.C., secolo in cui questa cultura e le popolazioni autoctone che ne fano parte vivono un periodo di forti cambiamenti dovuti alla venuta di popolazioni di stirpe sannitica in questi territori. Nel territorio vastese queste popolazioni prendono il nome di Frentani.



Il corso si prefigge l’obiettivo di trattare temi quali:

- Origine, nascita e storia della tribù frentana

- I principali insediamenti frentani con particolare attenzione a Vasto e alla sua periferia

- Le possibili ubicazioni della città quasi “leggendaria” di Buca

- Il contesto funerario frentano

- La romanizzazione e lo sviluppo della città sotto Roma

- Vasto: da abitato a Municipio romano

- La decadenza.



Per info e iscrizioni : fabioneri@email.it / cell. 3402263554