Loggia Amblingh, preoccupante cedimento: chiusa la scalinata del Muro delle Lame

Comincia a dare preoccupanti segni di cedimento la pavimentazione della Loggia Amlingh, la balconata orientale di Vasto.

Si è aperto un buco che rischia di trasformarsi in una voragine in uno dei tratti più suggestivi del belvedere, la scalinata che conduce alla cappella della Madonna della Catena e scende fino ai piedi del Muro delle Lame.

Al di sotto del piano di calpestio si è creato il vuoto. Si nota anche una fuoriuscita d'acqua dalle condotte sotterranee. Si sente avverte un forte lezzo di liquami. L'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Forte, conferma un guasto alla fogna.

Domani i tecnici del settore Servizi manutentivi del municipio eseguiranno un sopralluogo per capire se sia stata solo la rottura di un tubo a far sprofondare il ciottolato.

Intanto, i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto e la polizia locale hanno chiuso la stradina con del nastro segnaletico. Poi, la squadra di reperibilità dell'ufficio servizi ha perimetrato l'area con delle transenne.

Da anni la zona viene monitorata, per un periodo anche con l'utilizzo di piezometri e vetrini, soprattutto in corrispondenza di una crepa che si è creata nelle vicinanze, sulla passeggiata della Loggia Ambling. A settembre i parlamentari vastesi Gianluca Castaldi e Carmela Grippa hanno annunciato una prima tranche degli 800mila euro [LEGGI] necessari a consolidare un patrimonio storico che va preservato con cura. Il settore Lavori pubblici sta svolgendo la procedura per appaltare gli interventi.