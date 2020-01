I resti del porto romano di Histonium al centro di un incontro del Cai Vasto

Cresce l'interesse sui beni storici della città con una particolare attenzione verso quelle opere e quei reperti che risalgono ai tempi dei romani. Sabato 11 gennaio è il Cai di Vasto a promuovere un incontro in cui si parlerà dei resti archeologici subacquei del porto romano di Histonium. Resti di cui c'era già conoscenza ma che, la scorsa estate, sono tornati alla ribalta quando una porzione di colonna è stata riportata riva dalle correnti.

L'incontro, alle 18.30 nella sede del Cai in via delle Cisterne 4, è curato da Nicola Racano, componente della Commissione Regionale TAM Cai Abruzzo. Ci saranno Davide Aquilano, presidente di Italia Nostra del Vastese, Marco Rapino, della Parsifal cooperativa, e Guglielmo Di Camillo della Asd Natura Abruzzo. Sarà l'occasione per conoscere in maniera più approfondita la storia di quel luogo e quanto rilevato negli studi fatti fino ad oggi e si parlerà anche delle opportunità che i resti del porto romano rappresentano dal punto di vista storico, culturale e turistico.