"Nostro padre ci ha lasciato, grazie ai sanitari del San Pio che lo hanno assistito con umanità"

Da Lucio e Massimo Palandrani riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento rivolta alla Direzione sanitaria e ai reparti di geriatria e lungodegenza dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

"Sono trascorse due settimane da quando nostro padre Abramo ci ha lasciato.

Con questa nostra vorremmo ringraziare di cuore tutti i medici, gli infermieri e gli operatori del Reparto Geriatria dell’Ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, diretto dal prof. Orazio D’Alessio, che hanno assistito il nostro genitore nel periodo di degenza con estreme professionalità, competenza, disponibilità, pazienza e, non ultima, gentilezza.

Non ci sono parole per esprimere con quanta umanità si siano prodigati, forse andando ben al di là dell’impegno del loro lavoro, mostrando, nel contempo, comprensione e solidarietà anche nei nostri riguardi.

Non tralasciamo, inoltre, l’umanità e la semplicità dei medici nel traferirci le notizie sullo stato di salute di papà, dimostrandosi eccellenti professionisti, dotati di gran cuore.

Un’umanità difficilmente riscontrabile al giorno d’oggi.

Grazie di cuore".