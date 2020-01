"In contrada San Bernardino l’asfalto rifatto a macchia di leopardo è gia rotto"

"Sono trascorsi quasi due mesi da quando, il 14 novembre, è stato rifatto il manto d'asfalto in contrada San Bernardino e l'opera si presenta così: il manto già inizia a rompersi dopo poche piogge". A diffondere le foto sono i consiglieri comunali della lista Legati per Monteodorisio, Nicola Generoso, Pierfrancesco Galante e Stefano Moretti, che parlano di "rifacimento del manto stradale a macchia di leopardo, segnaletica di pericolo che giace così", a terra, fuori dalla carreggiata.

"Non vogliamo sempre polemizzare come qualcuno soatiene", mettono le mani avanti i tre esponenti dell'opposizione. "Abbiamo atteso quasi due mesi che venisse sistemato, ma nulla e stato fatto. Ci sono degli amministratori che percorrono questa strada quotidianamente senza notare nulla. L'amministrazione - sostengono Generoso, Galante e Moretti - è troppo impegnata a fare feste, festarelle e intrattenimenti, ma poco, se non del tutto assente, a rispondere a quelli che sono i veri fabbisogni del paese e dei cittadini".