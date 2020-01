Semafori spenti o a lampeggio, due incidenti in 24 ore

Oggi secondo incidente in 24 ore all'altezza di due incroci intensamente trafficati di Vasto.

Già ieri mattina due veicoli si erano scontrati all'intersezione tra via Ciccarone e corso Europa. Stamani, attorno alle 11:30, scontro auto-moto all'incrocio tra corso Mazzini, via Giulio Cesare e via dei Sette Dolori. Un ferito lieve.

I recenti incidenti hanno fatto scoppiare nuove polemiche sui molti semafori spenti in città perché ormai obsoleti e fuori norma.