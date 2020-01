Lotteria di Santa Maria del Sabato Santo: i 10 biglietti vincenti

Dieci premi. Li ha assegnati la lotteria di beneficenza della parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo. Ieri, a Vasto, l'estrazione nella chiesa dedicata alla Vergine.

I biglietti vincenti - 1° premio (Tv color LG 65''): 0236;

2° (weekend per 2 persone: 3 giorni, 2 pernottamenti): 1551;

3° premio (weekend per 2 persone: 2 giorni, un pernottamento): 0516;

4° premio: pranzo per 2 persone: 0028;

5° premio (pranzo per 2 persone): 0275; 6° premio (pianta ronamentale da interno): 1112;

7° premio (pianta ornamentale da interno): 0632;

8° premio (piastra per arrosticini): 0324;

9° premio (pentola antiaderente): 0633;

10° premio (padella antiaderente): 170.

"I possessori dei biglietti vincenti - comunica la parrocchia - potranno ritirare i premi nella chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, in via Alborato 1 entro 30 giorni dalla data di estrazione. I premi non ritirati, come da regolamento saranno utilizzati per successive manifestazioni, o donati in beneficenza". Numeri di telefono: 0873361365, 087358503, 3489990021.