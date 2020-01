Le befane dell’associazione Ricoclaun per i bambini di Monteodorisio

La Befana Ricoclaun, insieme a tanti simpatici e colorati clown, Lulù, Sampei, Trilly, Gioia, Briciola e Leggera, hanno portato ieri pomeriggio allegria e buonumore ai bambini di Monteodorisio, grazie all'invito del sindaco Catia Di Fabio". A raccontarlo è una nota dell'associazione.

"Tanti nasi rossi, tante caramelle insieme a giochi divertenti, magie, canzoncine sulla befana, laboratori creativi con il sale colorato, marmorizzazione e tatuaggi, gag simpatiche come l’equilibrista e la ricca e la befana, per festeggiare insieme a tutta la comunità di Monteodorisio la festa dell’Epifania. Accoglienza, gentilezza, partecipazione,condivisione, allegria, divertimento, convivialità sono le parole che hanno caratterizzato il pomeriggio, in un clima di grande serenità e felicità".