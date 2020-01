La natività ambientata nei luoghi più belli di Vasto: premiati gli artisti vastesi dei presepi

Tre negozi: Creta Rossa (primo premio), Art Fruit Academy Dino Cieri (secondo), Gioielleria Marinucci (terzo).

Tre concorrenti individuali: Diego D'Annunzio (primno premio), Marco D'Addario (secondo), Bruno Marcucci (terzo).

Due scuole: Scuola dell'Infanzia San Lorenzo (primo premio), Istituto tecnologico Palizzi (secondo).

Sono i vincitori della seconda edizione di Vasto nel presepe, il concorso dedicato alla natività ambientata a Vasto. Sedici le creazioni che sono state valutate dalla giuria della competizione artistica organizzata dalla Pro loco Città del Vasto.

Ieri pomeriggio, nella sala conferenze della Società operaia di mutuo soccorso, la cerimonia di premiazione, presentata dal presidente dell'associazione, Mercurio Saraceni. Maria Luisa Ciufici Del Forno ha consegnato i premi ai vincitori. Fernando D'Annunzio ha declamato alcune delle sue originali poesie dialettali.

"Tutti belli i presepi in concorso, la valutazione è stata difficile. Infatti, tra l'uno e l'altro ci sono differenze di voto di 0,1", ha spiegato Saraceni, che ha anche annunciato la terza edizione per il prossimo Natale con criteri di valutazione più severi: "Ogni lavoro presentava degli aspetti positivi, ma anche negativi. Non tutti hanno rispettato pienamente il tema del concorso. La nostra valutazione è stata, comunque, positiva perché i presepi sono tutti belli".